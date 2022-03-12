Богота, , 00:02 — REGNUM Подразделения ВМС Колумбии задержали 10 марта коста-риканский катер, на борту которого находилось почти две тонны различных наркотических веществ, переправляемых в Центральную Америку. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

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В ходе досмотра было обнаружено 34 мешка с прямоугольными брикетами, предположительно заполненными каннабисом общей массой 1902 кг.

Скоростной катер был перехвачен береговой охраной ВМС Колумбии после нескольких неудачных попыток связаться с экипажем. Груз должен был быть доставлен в Коста-Рику для расфасовки и переправки в разные страны. Общая стоимость конфискованного наркотика составляет 13 миллионов долларов.

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