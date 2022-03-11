Анталья, Турция, , 23:42 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 11 марта принял участие в дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

Эди Рама и Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в состав албанской делегации вошла глава МИД Албании Ольта Джачка, министр обороны Албании Нико Пелеши и лично Рама, который провел очную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Форум продлится три дня — с 11 по 13 марта, в нем примут участие представители приблизительно 70 государств, а также делегация Косово и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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