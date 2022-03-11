Лос-Анджелес, США, 11 марта, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Кэм Жиганде, исполнивший роль вампира-злодея Джеймса в фильме «Сумерки», присоединился к проекту фильма «Жестокая ночь» (Violent Night). Об этом 11 марта сообщает портал Screen Rant.

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Таким образом, Жиганде составит компанию на съёмочной площадке Дэвиду Харбору («очень странные дела»), Джону Легуизамо («Джон Уик 2»), Беверли Д’Анджело (серия фильмов «Каникулы»), Эди Паттерсон («Праведные Джемстоуны») и Алексис Лодер («Война будущего»). В качестве продюсера проекта выступает Дэвид Литч («Дэдпул 2», «Джон Уик 3»).

Для справки: сюжет триллера «Жестокая ночь» расскажет о том, как в канун Рождества в дом богатой семьи врывается команда элитных наёмников. Преступники, захватившие заложников, не знают, что переодетый в Санта-Клауса человек (Харбор), находящийся на территории резиденции, готов преподнести им много сюрпризов.