Тбилиси, 12 марта, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Грузинская оппозиционеры требуют у стран Запада ввести персональные санкции в отношении олигарха и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Петиция с таким призывом, направленная Госдепартаменту США, МИДу Франции и Европарламенту появилась несколько дней назад на сайте change.org.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

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В петиции Иванишвили обвинялся в том, что он помогает России избежать введённых против неё санкций и подвергает Грузию опасности стать российским сателлитом.

«Иванишвили, российский олигарх и акционер «Газпрома», управляет Грузией через свое марионеточное правительство, которое сохраняет свои позиции, грубо фальсифицируя результаты выборов и жестоко подавляя протесты… Он не только политически связан с Россией, но и имеет обязательства перед Россией, поскольку всё его богатство связано с Россией… В результате существует большая опасность того, что Грузия станет рассадником незаконных финансовых и экономических транзакций», — говорится в тексте петиции.

Грузинскому «марионеточному» правительству уже традиционно были предъявлены обвинения в отказе присоединиться к антироссийским санкциям. Кроме того, оппозиция поставило в упрёк власти её нежелание закрывать грузинское воздушное пространство для российских самолётов. По мнению оппозиционеров, правительство также саботирует «громогласное требование» грузинской общественности отменить односторонний визовый режим для граждан России.

«В настоящее время Грузия является плацдармом Путина для обхода санкций и отмывания денег. Правительство Грузии разрешило массовый приток российских граждан, которые регистрируют компании по прибытии», — отмечается в петиции.

Бывший президент Михаил Саакашвили был назван «личным политическим заключённым Путина», а его уголовное преследование охарактеризовано как «политическая месть», сопровождаемая «бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство обращением».

Податели петиции выразили опасение в том, что если подобная «антиукраинская» политика правительства будет продолжаться и дальше, то это может привести к подрыву отношений с Украиной.

Петиция заканчивается призывом к Госдепартаменту США и Европарламенту ввести персональные санкции в отношении «неформального правителя» Иванишвили, премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и других неназванных высокопоставленных грузинских чиновников.

Напомним, что грузинское правительство отказывается присоединиться к антироссийским санкциям западных стран.