Лондон, , 23:18 — REGNUM Британская рок-группа Muse объявила о выпуске нового сингла Compliance на следующей неделе, представив в своих социальных сетях тизер песни. Об этом стало известно 11 марта.

Группа Muse NME

Группа вернулась в январе с Won't Stand Down, первым синглом пока еще не анонсированного девятого студийного альбома трио. Их последняя пластинка, Simulation Theory, вышла в 2018 году.

Ранее Muse дали понять, что новая музыка уже на подходе, поделившись коротким клипом, в конце которого было показано то, что, по мнению фанатов, является обложкой следующего альбома группы.

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