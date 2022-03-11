Рим, 11 марта, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Губернатор итальянского региона Лацио (Рим), экс-глава леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти в пятницу, 11 марта, призвал жителей региона ежедневно на два часа отключать отопление.

Staff Nicola Zingaretti Никола Дзингаретти

Делать это предлагается ради снижения объемов потребления энергии и для демонстрации солидарности с Украиной.

По версии Дзингаретти (а также основных итальянских СМИ и большинства других политиков), рост цен на энергоресурсы напрямую связан с началом российской спецоперации на Украине.

Губернатор отметил, что власти Лацио в этом вопросе будут вместе с народом и тоже будут каждый день отключать на два часа отопление, а в остальные часы снизят температуру.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.