Лондон, , 23:13 — REGNUM Британский поп-исполнитель Робби Уильямс заявил, что ему негде жить в настоящее время после продажи всех своих владений. Об этом 11 марта рассказал портал NME.

Робби Уильямс Drew de F Fawkes

По сообщениям источника, бывший вокалист группы Take That, ставший сольной звездой, продал свой особняк в Лос-Анджелесе рэперу Дрейку за 35 миллионов фунтов в рамках частной сделки.

Также сообщается, что Уильямс продал свой дом в Уилтшире за 6,75 миллиона фунтов в январе и теперь ищет новый дом.

«На самом деле мы нигде не живем», — сказал он австралийским диджеям Кайлу и Джеки О. — «Мы практически везде продались». Уильямс, который делит свою жизнь между Великобританией и США, добавил: «Мы нигде не живем и пытаемся разрешить эту ситуацию». В предыдущем доме певец жил со своей женой Айдой Филд и четырьмя детьми: Теодорой, Чарльтоном, Колетт и Бо.

