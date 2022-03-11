Асунсьон, 12 марта, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Парагвай начнет обучать врачей, специализирующихся на космических системах, в рамках проекта сотрудничества с Японией. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Проект космической медицины напрямую связан с запуском первого спутника Парагвая GUARANISAT-1, чьей основной функцией станет эпидемиологический мониторинг болезни Шагаса, а также создание базы спутниковых фотографий для Космического агентства Парагвая.

В рамках совместного проекта обучение по японским программам пройдут не только врачи, но и инженеры космических систем, которые и будут контролировать спутник.