Рим, , 23:10 — REGNUM В целях снижения объемов потребления энергии отопление в Риме выключат на одну или две недели ранее, чем планировалось, передает Ansa в пятницу, 11 марта, со ссылкой на осведомленные источники в мэрии.

Батарея

Кроме того, вероятно, будет принято решение о снижении установленной нормативной температуры в жилых домах и офисных зданиях на 2 градуса.

Также предполагается сделать обязательным полное отключение всех источников потребления энергии в офисных зданиях после окончания рабочего времени.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.