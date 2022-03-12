Москва, , 00:05 — REGNUM Российский рэп-музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал новый сингл «Экранное время». Премьера композиции состоялась эксклюзивно в Telegram-канале исполнителя 11 марта.

Noize MC Павел Ищенко © ИА REGNUM

В новой работе автор затрагивает тему влияния социальных сетей на современных людей. Примечательно, что несколькими днями ранее Noize MC представил анимационное видео к песне «Вуду».

Напомним, что 17 декабря 2021 года Noize MC выпустил новый альбом «Выход в город». Пластинка стала первым релизом для артиста за пять лет.

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