Москва, 12 марта, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Российский рэп-музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал новый сингл «Экранное время». Премьера композиции состоялась эксклюзивно в Telegram-канале исполнителя 11 марта.

Павел Ищенко ИА REGNUM Noize MC

В новой работе автор затрагивает тему влияния социальных сетей на современных людей. Примечательно, что несколькими днями ранее Noize MC представил анимационное видео к песне «Вуду».

Напомним, что 17 декабря 2021 года Noize MC выпустил новый альбом «Выход в город». Пластинка стала первым релизом для артиста за пять лет.