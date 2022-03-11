Noize MC поделился треком «Экранное время»
Москва, 12 марта, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Российский рэп-музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал новый сингл «Экранное время». Премьера композиции состоялась эксклюзивно в Telegram-канале исполнителя 11 марта.
Павел Ищенко ИА REGNUM
Noize MC
В новой работе автор затрагивает тему влияния социальных сетей на современных людей. Примечательно, что несколькими днями ранее Noize MC представил анимационное видео к песне «Вуду».
Напомним, что 17 декабря 2021 года Noize MC выпустил новый альбом «Выход в город». Пластинка стала первым релизом для артиста за пять лет.