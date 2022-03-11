Ирвайн, США, 11 марта, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Blizzard Entertainment подтвердила, что релиз PvP-составляющей (PvP — игрок против игрока) Overwatch 2 состоится раньше, чем PvE (игрок против окружения). Об этом 11 марта сообщает портал Comicbook.

Overwatch

Представители компании рассказали об этом в новом видеодневнике разработчиков. Они не уточнили, когда именно выйдут PvP и PvE компоненты, но издание напомнило, что бета-тестирование Overwatch 2 Blizzard хочет запустить в апреле 2022-го.

Напомним, релиз первой Overwatch состоялся 24 мая 2016 года. Отметим, что игра получила большую популярность именно благодаря PvP-составляющей.