12 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 01:35 — REGNUM Жертвы опиоидного кризиса в США встретились в суде с членами семьи Саклер, владеющими компанией Purdue Pharma, которую обвиняют в разжигании кризиса, унесшего жизни более 500 тысяч человек.

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

«Вы убили мою дочь и разрушили мою семью», — сказала Донна Мазурек, чьей дочери прописали болеутоляющее OxyContin производства Purdue Pharma после удаления корневого канала. Из-за потока рецептов на опиоиды девушка стала зависимой, перешла на героин и умерла от передозировки в 22 года.

Бабушка, потерявшая сына и внука по причине наркотической зависимости, рассказала, как лечила внуков, родившихся с симптомами абстинентного синдрома. Ей пришлось заложить свое обручальное кольцо, чтобы оплатить лекарства, а также приходилось выбирать, кто из детей нуждается помощи больше, поскольку семейных ресурсов не хватало на лечение.

Находящая в завязке Кара Трейнор из Мичигана показала во время слушаний фотографию 11-летнего сына, сказав в камеру: «Если вы раз услышите крики новорожденного, страдающего от абстинентного синдрома, они будут преследовать вас всю оставшуюся жизнь». Сын Трейнор страдает аутизмом. «Он носит подгузники и нуждается в уходе до конца его жизни, 24 часа в сутки 7 дней в неделю», — объяснила женщина.

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1901

Американские интернет-пользователи обсудили трагическую ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Я думаю, что пока семьи рассказывали свои истории, Саклеры тайком поглядывали на часы, надеясь, что не опоздают на прием в спа-салон или на напитки и ужин с друзьями в клубе. Кроме Ричарда Саклера. Поскольку его камера была выключена, он мог вздремнуть или посчитать деньги, не обращая внимания на происходящее», — пишетBob Bunsen.

«При разумном назначении необходимых препаратов для снятия хронической боли люди не погибают. Регулятор только что выпустил более гуманные рекомендации по его применению», — отмечает jaxcat.

«Никто больше не выписывает наркотики, а если и выписывает, то фармацевты не дают таблетки. Мне жаль тех пациентов, у которых невыносимая боль. Посоветуйте им принимать тайленол или ибупрофен или обратиться к экстрасенсу», — злобно иронизирует Toni.

Джордж Крукшанк. Головная боль

«В европейских странах наркотики редко выписывают для снятия боли. Похоже, там это работает», — отвечает BJ.

«Когда я жил в Германии, люди не получали столько лекарств, но у них были все виды терапии и массажа для снятия боли. Все это обеспечивалось универсальной системой здравоохранения», — рассказывает Valerie Long Tweedie.

«Это ужасные истории. Зависимость бывает разной. Я видел одинаково жестокий конец у десятков алкоголиков. И несколько уличных наркоманов. Я даже знаю случаи смерти от огнестрельного оружия и автомобильных аварий, связанных со злоупотреблением наркотиками. Но я видел очень мало смертей из-за рецептурных препаратов. В Калифорнии рецептурные наркотики находятся под строгой охраной. Поэтому их можно регулировать. После этого дело за потребителем, а не за производителем. Не хочу показаться высокомерным, но я считаю, что проблемы психического здоровья — вот истинная проблема», — комментирует Attorney Lance Weil.

«У этих людей во многих случаях не было никакой истории злоупотребления психоактивными веществами до того, как они стали жертвами наркоиндустрии. Они являются жертвами маркетинга, проводимого среди врачей», — отвечает Daw52.

Дороти Мэри Барбер. Пациент дома. 1953

«Эти истории попали в новости именно потому, что это НЕ типичная история «наркомана», — объясняет Common Sense.

«Саклеры рекламировали опиоиды как довольно простые и эффективные болеутоляющие средства, а не как наркотик, вызывающий сильное привыкание. После того как все больше и больше людей становились наркозависимыми и проходили реабилитацию, семья Саклеров инвестировала средства в реабилитационные центры. Таким образом, они получали прибыль, поставляя наркотики, а затем наживались на реабилитационных центрах — безостановочная карусель в сотни тысяч долларов для Саклеров», — рассказывает M. D.

«Саклеры и Perdue Pharma увековечили миф о том, что опиоидный препарат OxyContin не вызывает привыкания. Они вознаграждали врачей, которые выписывали его, поездками и другими финансовыми стимулами. Помните, как некоторые из нас считали слова врача евангелием? Вот так и беременная женщина попала в эту ловушку», — негодует dp.

Напомним, что двухчасовое слушание было проведено с помощью онлайн-платформы Zoom. Ранее семья Саклер согласилась выплатить порядка $6 млрд для урегулирования дела. Во время слушаний члены семьи не имели права отвечать выступавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Саклер нарастила состояние до $14 млрд, продавая рецепты фармацевтических препаратов, вызывающих привыкание, в том числе оксиконтина.