Рим, 11 марта, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Римские власти намерены провести кампанию по «символическому» отключению подсветки ряда памятников истории и культуры, передают местные СМИ в пятницу, 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей, Рим

Таким образом предполагается привлечь внимание граждан к теме энергосбережения в контексте стремительного роста цен на энергоресурсы в стране.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 30% — до 2,30 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.