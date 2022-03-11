Скопье, 11 марта 2022, 22:59 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 11 марта в эфире телепередачи ClickPlus высказалась в поддержку вступления Косово в НАТО на правах полноценного члена.
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По словам Петровски, в Северной Македонии придерживаются политики открытых дверей по отношению к потенциальным новым членам НАТО. При этом Петровска заявила, что вмешательство НАТО в конфликт на Украине подразумевало бы начало Третьей мировой войны.
По словам главы минобороны Северной Македонии, действия НАТО показали, что украинского президента Владимира Зеленского не оставили «бороться с Россией» одного.
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