Скопье, , 22:59 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 11 марта в эфире телепередачи ClickPlus высказалась в поддержку вступления Косово в НАТО на правах полноценного члена.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам Петровски, в Северной Македонии придерживаются политики открытых дверей по отношению к потенциальным новым членам НАТО. При этом Петровска заявила, что вмешательство НАТО в конфликт на Украине подразумевало бы начало Третьей мировой войны.

По словам главы минобороны Северной Македонии, действия НАТО показали, что украинского президента Владимира Зеленского не оставили «бороться с Россией» одного.

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