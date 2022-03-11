Москва, , 23:09 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) заявил, что планирует выпустить много нового материала в ближайшее время. Соответствующая информация появилась в истории на странице музыканта в Instagram 11 марта.

Моргенштерн Цитата из видео «MORGENSHTERN — YUNG HEFNER»

По словам артиста, будущие песни будут значительно отличаться о его предыдущих работ. Также рэпер отметил, что в настоящее время он занимается съёмкой клипа, выход которого состоится в ближайшее время.

Ранее Моргенштерн сделал анонс совместного трека с ЛСП (Олег Савченко). Предстоящее сотрудничества станет уже вторым для артистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Алёна Швец выпустила сразу два новых альбома