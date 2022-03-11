Лос-Анджелес, США, , 22:50 — REGNUM Сети кинотеатров США AMC и Regal Cinemas опубликовали новую информацию о фильме «Морбиус», которая удивила поклонников комиксов Marvel. Об этом 11 марта сообщает портал Screen Rant.

Фильм «Морбиус» Скриншот YouTube

Выяснилось, что продолжительность картины составит всего 105 минут, хотя ранее сообщалось, что её хронометраж будет равен 108 минут. Как отметило издание, таким образом, по этому показателю «Морбиус» вплотную приблизился к фильму «Веном 2», длительность которого составляет 97 минут.

Напомним, в основу картины «Морбиус» легла серия комиксов Marvel о приключениях Человека-паука, в которой появляется доктор Майкл Морбиус — человек, в результате научного эксперимента превратившийся в вампира. Премьера кинокомикса в США состоится 1 апреля 2022 года, главную роль в нём исполнит актёр и музыкант Джаред Лето.

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