Бухарест, , 22:50 — REGNUM Правительство Румынии объявило о намерении повысить пенсии для ряда категорий населения с 1 апреля нынешнего года. Об этом 11 марта сообщает «Румынское телевидение».

Румыния. Продавщица цветов andrea floris

Согласно официальной информации, в первую очередь прибавку к ежемесячным выплатам получат пенсионеры в возрасте от 75 лет. Кроме того, на соответствующую прибавку смогут рассчитывать граждане, чья пенсия по выслуге лет не превышает $300.

Предполагается, что для осуществления указанной программы из государственного бюджета Румынии будет выделено около 15 млн леев ($3,3 млн).

Ранее осуществление пенсионной реформы было одним из основных пунктов программы нынешнего правительства Румынии, возглавляемого Николае Чукэ.

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