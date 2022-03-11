Кальяри, Италия, 11 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Во множестве магазинов на итальянском острове Сардиния в пятницу, 11 марта, гражданами были раскуплены все продукты, передают местные СМИ.

Random Retail Пустые полки в магазине

Паника была вызвана распространением в мессенджерах сообщений о том, что транспортные компании объявляют 15-дневную забастовку и что в этот период никакие товары на остров доставляться не будут.

Транспортные компании (не только в Сардинии, но по всей Италии) действительно анонсировали приостановку работы с 14 марта — они отмечают, что у них нет другого выбора, поскольку резкий рост стоимости бензина делает перевозки нерентабельными.

Вместе с тем в транспортных профсоюзах отметили, что у граждан нет никаких оснований опасаться с перебоями в поставках товаров первой необходимости — они будут доставляться вне зависимости от массовости и продолжительности акций протеста.