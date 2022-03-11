Архангельск, , 22:44 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский напомнил подписчикам «Вконтакте» крылатое выражение об отсутствии у России союзников за рубежом.

Армия России Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«На нашу страну нападали — подло, не раскрывая своих намерений, не церемонясь с женщинами и детьми, со стариками. Варварски и безбожно. Наша история говорит об этом. Кто забыл — вспомните. Кто не знал — читайте, ходите в архивы, знакомьтесь с документами […] Одна только история нашего региона, родины отечественного флота, доказывает, что у России есть только два союзника — её армия и флот. Это правда. И наша история, которой я горжусь, даёт мне право утверждать: все, с кого сегодня слетели маски, будут наказаны за своё бездушие, беспринципность и любую угрозу в адрес русских людей», — написал он в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской областиназвал разрешение Meta публиковать призывы к насилию в отношении России беспределом.