Нью-Йорк, США, , 22:41 — REGNUM США содержали и финансировали не менее 30 биолабораторий на Украине, которые занималась усилением патогенных свойств возбудителей смертельных заболеваний, заявил 11 марта постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом военно-биологическим программам США на территории Украины.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание Совбеза было созвано по инициативе России.

«В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии», — сказал Небензя.

«Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США», — добавил он.

Он уточнил, что в захваченных российскими военными документах фигурируют проекты, направленные на распространение летучими мышами чумы, лептоспироза, а также филовирусов и коронавирусов.

«Велись эксперименты по изучению переноса опасных заболеваний эктопаразитами — вшами и блохами. Даже неспециалистам понятно, что такие эксперименты — одни из самых безрассудных, так как они не дают возможности контролировать дальнейшее развитие ситуации», — подчеркнул Небензя.

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