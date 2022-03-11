Нью-Йорк, США, 11 марта, 2022, 22:41 — ИА Регнум. США содержали и финансировали не менее 30 биолабораторий на Украине, которые занималась усилением патогенных свойств возбудителей смертельных заболеваний, заявил 11 марта постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, посвящённом военно-биологическим программам США на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Заседание Совбеза было созвано по инициативе России.

«В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии», — сказал Небензя.

«Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США», — добавил он.

Он уточнил, что в захваченных российскими военными документах фигурируют проекты, направленные на распространение летучими мышами чумы, лептоспироза, а также филовирусов и коронавирусов.

«Велись эксперименты по изучению переноса опасных заболеваний эктопаразитами — вшами и блохами. Даже неспециалистам понятно, что такие эксперименты — одни из самых безрассудных, так как они не дают возможности контролировать дальнейшее развитие ситуации», — подчеркнул Небензя.