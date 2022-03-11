Москва, , 22:44 — REGNUM Лидеры национально-культурных автономий и этнических организаций России выразили поддержку президенту России и верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил председатель правления ФНКА «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Мы, руководители Федеральных национально-культурных автономий и институтов гражданского общества полностью поддерживаем решение Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выражая свою солидарность с жителями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, подчеркиваем, что в современно обществе абсолютно недопустимо возрождение нацистской идеологии, а также проявление любых форм дискриминации, независимо от языковой, национальной и религиозной принадлежности.

Для всех нас это большое моральное испытание, ведь по другую сторону российско-украинской границы находятся наши сограждане, соотечественники, родные люди и друзья, которые стали заложниками политики, направленной на разжигание ненависти и вражды в обществе.

Немыслимые события, происходящие на протяжении последних восьми лет, не могли не вызвать у нас обеспокоенности и тревоги. Но в это сложное время мы должны как никогда сплотиться и выразить поддержку руководству нашей страны и его действиям, направленным на защиту людей всех без исключения национальностей.

Призываем многонациональные народы России и Украины выступить за денацификацию — против сил, которые в течение ряда лет нас стравливали, оправдывали фашизм, ставили под сомнение общие победы.

Мы вместе с защитниками справедливости — офицерами и солдатами ВС РФ, ополченцами и военнослужащими народных милиций ДНР и ЛНР».

Обращение подписали Богдан Безпалько, Людмила Корсун, Гульвайра Куценко, Айбулат Ахметов, Ариф Керимов, Людмила Малышева, Галина Романова, Наталья Седова, Мехрибан Садыгова, Евгений Соловьев, Давид Цецхладзе, Искандер Юлдашев, Фарит Фарисов, Михаил Шахловский, Ара Абрамян, Семен Вануйто, Владимир Актанаев, Надежда Деметер, Александр Даркович, Юрий Михайлов.