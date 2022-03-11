Бухарест, 11 марта, 2022, 22:41 — ИА Регнум. С 14 марта нынешнего года в Румынии начинается масштабная акция по переписи населения страны. Об этом 11 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

V-2020.org Перепись населения

Согласно официальной информации, процесс стартует с так называемой «электронной процедуры заполнения анкеты», когда каждый желающий сможет внести свои данные в Единый реестр граждан.

«Каждый житель Румынии, пожелавший зарегистрироваться онлайн, получит дополнительный выходной день, — отметил президент Национального института статистики (НИС) страны Тудорел Андрей. — Защита персональных данных гарантирована на 100%, никто, кроме реципиента, не сможет внести какие-либо коррективы в заполненную форму».

Во втором туре переписи к гражданам отправятся специальные эмиссары НИС. Они помогут жителям преклонного возраста и лицам, проживающим в труднодоступных регионах страны, заполнить соответствующие бумажные бланки.

Новшество румынской «Переписи-2022» заключается в том, что указанную анкету можно будет заполнить по выбору не только на румынском или английском языках, но и на языках национальных меньшинств, проживающих в Румынии. Участник акции может выбрать один из 18 отмеченных языков, включая русский, украинский и белорусский.