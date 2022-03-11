Тбилиси, , 22:40 — REGNUM Петербургский журналист и фотокорреспондент «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Давид Френкель не был пропущен на территорию Грузии, сообщает 11 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Информацией об этом поделилась на своей странице в «Твиттере» супруга журналиста, адвокат Варвара Михайлова.

«40 часов мы были в дороге до границы, два дня ждали, когда ее откроют после угрозы лавины, восемь часов стояли на российской стороне, 14 (!) часов ждали на грузинской — только для того, чтобы мой муж журналист Давид Френкель получил отказ во въезде в Грузию с формулировкой «иные причины». Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники. Они 14 часов куда-то звонили, разводили руками и иногда даже извинялись, что они сами не знают и ждут откуда-то наверху ответа. В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван», — пишет Михайлова.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в Грузию не пускают оппозиционно настроенных российских журналистов и политиков.