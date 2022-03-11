Рим, 11 марта, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В 2021 году число занятых в экономике Италии увеличилось на 169 тысяч человек, сообщили в национальной службе статистики в пятницу, 11 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Годом ранее число занятых рабочих мест сократилось на 724 тысячи.

Рост в 2021 году был обеспечен исключительно временными контрактами: их число выросло на 280 тысяч, число постоянных трудовых договоров — сократилось.

В настоящее время официальный уровень безработицы в стране составляет 9,5%