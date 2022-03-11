София, 11 марта, 2022, 22:34 — ИА Регнум. В мае нынешнего года цена на природный газ в Болгарии вырастет приблизительно на 30%. Об этом, со ссылкой на прогнозы крупнейшей газораспределительной компании страны Bulgargaz, сообщает софийская газета «Факты».

Gazprom.ru Экспорт газа

Согласно официальной информации, соответствующая расчетная цена была сформирована на основе заключенных по состоянию на 10 марта нынешнего года контрактов с зарубежными партнерами. При этом эксперты учли возможность колебания стоимости энергоносителей на мировых рынках.

Правительство Болгарии поспешило заверить бытовых потребителей в том, что новое ценообразование не ударит по благосостоянию рядовых граждан. Предполагается, что очередной тарифный план будет окончательной утвержден на заседании правительства страны 14 марта.