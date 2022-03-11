Пекин, 11 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Власти Китая подвергли цензуре второй сезон аниме-сериала «Истребитель демонов: Квартал красных фонарей». Об этом 11 марта сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Аниме

Пользователь Reddit GIANTGAMES выложил на форум коллаж, в котором сравнил японскую и китайскую версии «Квартала красных фонарей». Пользователи могут видеть, что в китайском варианте шоу внесены изменения в откровенный наряд демона Даки (Варабихиме).

Напомним, в феврале 2022 года студия Ufotable официально объявила о том, что стартовало производство аниме-адаптации «Арки деревни кузнецов» из манги «Истребитель демонов», которая станет третьим сезоном шоу. Она также опубликовала постер, на котором изображены новые (для аниме-сериала) персонажи — Столп Тумана Муичиро Токито и Столп Любви Мицури Канроджи.