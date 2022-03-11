Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Американские рэп-артисты Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший) и Кендрик Ламар опубликовали анимационное видео под названием Mona Lisa. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Lil Wayne 11 марта.

Кендрик Ламар в анимационном клипе Mona Lisa Скриншот YouTube

В клипе демонстрируется путешествие персонажей по городам в различных частях мира. Режиссёром анимации выступил Тим Фокс.

Напомним, что за всё время Lil Wayne и Кендрик Ламар сотрудничали четыре раза. Композиция Mona Lisa была представлена в 2018 году.

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