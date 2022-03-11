* запрещённая в России организация

Кабул, 11 марта, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Салам Ханафи заявил, что около пяти миллионов человек в Афганистане наркозависимы, в том числе миллион женщин и детей, сообщают местные СМИ.

ISAF Headquarters Public Affairs Office На плантации опийного мака. Афганистан

Ханафи в ходе встречи с заместителем директора Международного комитета спасения Мидделном Сидлером заявил, что, если международное сообщество будет сотрудничать с афганскими фермерами в области альтернативного ведения сельского хозяйства и содействовать получению ими средств к существованию, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязуются остановить выращивание наркотиков.

Министерство внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно начало кампанию по лечению наркозависимых в Кабуле и ряде афганских провинций. В ноябре министерство заявило, что оно направило тысячи наркоманов на лечение в медицинские учреждения Кабула.

Выращивание наркотиков в Афганистане

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил во время визита в Кандагар на текущей неделе, что отношение к крестьянам будет терпимым, пока не будут разработаны программы выращивания альтернативных культур.

Муджахид сказал, что афганские фермеры находятся в невыгодном экономическом положении, и в настоящее время предпринимаются усилия, чтобы заручиться помощью международного сообщества по поиску альтернатив выращиванию мака.

«Мы вели переговоры с международным сообществом и информировали его о том, что наши крестьяне выращивали мак из-за бедности, войны и страданий. Теперь мы должны работать с ними над альтернативными культурами, чтобы они были более выгодными, чем выращивание мака, — сказал он. — Мы поддерживаем связь с международным сообществом, и они пообещали сотрудничать с нами в этом вопросе».

Выращивание мака при предыдущем правлении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, Афганистан является крупнейшим в мире производителем наркотиков, 80% мирового объема опиума приходится на его долю.

В 2018 году ООН сообщала, что доходы от выращивания, производства и незаконного оборота наркотиков составляют около 11% ВВП Афганистана.

В первый период правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане (1996−2001 гг.) выращивание мака в Афганистане увеличилось. По данным Госдепартамента США, в 1998 году в Афганистане маком было засеяно около 41 000 га земли, а в 2000 году эта цифра возросла до 64 000 га.

Согласно отчету ООН, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили выращивание мака в 2000 году, а в мае 2001 года выращивание мака в Афганистане сократилось практически до нуля.