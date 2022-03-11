Рим, 11 марта, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Мнения лидеров стран-членов ЕС по вопросу о принятии Украины в состав союза разошлись, заявил в пятницу, 11 марта, премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

Нужно послать Украине «одобряющий сигнал», он ей поможет, но следует с уважением относиться и к мнению тех, кто считает, что принимать Киев не нужно, сказал Драги.

Принятие в состав ЕС — строго регламентированная процедура, предполагающая ряд «структурных реформ», напомнил премьер.