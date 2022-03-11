Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Ролевой экшн Elden Ring студии From Software занял первое место в рейтинге самых продаваемых видеоигр 2022 года в США. Об этом 11 марта сообщил на своей twitter-странице аналитик компании NPD Group Мэтт Пискателла.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

Эксперт опубликовал топ-20 февраля 2022-го. Издание отметило, что это — впечатляющий успех Elden Ring, поскольку релиз игры состоялся 25 февраля 2022-го, т. е. до первого места ей удалось подняться всего за четыре дня. Вторую позицию заняла Pokemon Legends: Arceus, а третью — Horizon Forbidden West.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеру удалось установить рекорд прохождения Elden Ring. Спидраннер (геймер, проходящий игры на скорость) Niko Bellic прошёл игру за 2 часа, 35 минут и 25 секунд без единой смерти персонажа.

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