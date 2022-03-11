Ухта, Коми, 11 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Ухтинский городской суд оштрафовал местного жителя, устроившего пикет против спецоперации, сообщает пресс-служба суда.

Fas.gov.ru Штраф

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Сообщается, что мужчина провел одиночный пикет, демонстрируя при этом плакат с текстом, содержание которого сочли дискредитирующим деятельность Вооруженных сил РФ. Решением суда он оштрафован на 30 тысяч рублей.

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