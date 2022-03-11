Ижевск, , 22:05 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Государственном совете Удмуртии подготовили предложение, с которым планируется выйти в Госдуму РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Цены Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Депутаты предлагают ввести государственное регулирование цен на основные продукты питания, которые производятся в России. Причем регулировать предлагается не только розничные, но и оптовые, и отпускные цены

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время практически во всех регионах России наблюдается ажиотажный спрос на некоторые виды продовольственных товаров. Местные власти объясняют, что запас товаров достаточный, просто не всегда магазины успевают выкладывать товар на полки.