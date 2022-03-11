Рим, , 22:03 — REGNUM Экономика в настоящее время не является «военной», но правительство Италии готовится к такому варианту, заявил в пятницу, 11 марта, премьер-министр Марио Драги.

Марио Драги INSM

Общей проблемой Евросоюза является резкий рост цен на энергоносители, власти стран ЕС пытаются его обуздать, рассматриваются разные варианты, отметил премьер.

По его мнению, нужно пересмотреть так называемый «пакт о стабильности», то есть разрешить странам-членам ЕС наращивать дефицит бюджета.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.