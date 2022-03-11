Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. 52-летний российский специалист Виктор Онопко вошел в тренерский штаб Валерия Карпина в «Ростове». Об этом 11 марта сообщили на официальном сайте «желто-синих».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Виктор Онопко и Алан Дзагоев

«После назначения в «Ростов» Виктор Онопко продолжит работу в национальной команде. Желаем Виктору Савельевичу успехов с нашей командой!», — сообщила пресс-служба «Ростова».

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова». Он будет совмещать эту должность с должностью главного тренера сборной России.

На данный момент футбольный клуб «Ростов» с четырьмя победами, девятью поражениями и восемнадцатью набранными очками занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.