Белград, , 21:57 — REGNUM Самолет компании Air Serbia, который 11 марта вылетел из Белграда в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за ложного сообщения о том, что на его борту находится взрывное устройство. Об этом сообщили в МВД Сербии.

Пассажирский самолет Mum.by

Незадолго после того, как рейс Ю 652Д покинул аэропорт «Никола Тесла», на электронную почту аэропорта пришло письмо, в котором говорилось, что в самолете находится бомба. Самолет вернулся обратно в Белград, все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы.

Сербская полиция разыскивает отправителя ложного сообщения.

Напомним, что Air Serbia на данный момент — единственный авиаперевозчик, который осуществляет рейсы из Европы в Москву.