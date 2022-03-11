Бухарест, , 21:53 — REGNUM Из-за визита вице-президента США Камалы Харрис в Бухарест на несколько часов блокировано автомобильное и ограничено пешеходное движение в центре столицы Румынии. Об этом 11 марта сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Автомобильные пробки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в данный момент перекрыты основные дороги, ведущие из аэропорта Бухареста «Отопень» в направлении президентской резиденции «Котрочень». Кроме того, перекрыты подъездные пути к Дворцу Победы и Площади Независимости.

«Это сделано в целях недопущения создания пробок и аварийной ситуации в Бухаресте», — говорится в документе столичной инспекции дорожного движения.

Напомним, Харрис находится в Румынии с официальным визитом. В ходе своего пребывания в Бухаресте она встречается с румынским президентом Клаусом Йоханнисом и главой правительства страны Николае Чукэ.

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