Ливерпуль, Великобритания, , 21:52 — REGNUM 29-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах отклонил последнее контрактное предложение «мерсисайдцев». Об этом 11 марта сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Мохамед Салах (сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru

Текущее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает египетского футболиста в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Салах выступает за «мерсисайдцев» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 42 миллиона евро.