Москва, , 21:50 — REGNUM Украинский нацистский режим создает угрозу гражданским воздушным судам европейских стран, бесконтрольно раздавая полученные от НАТО и США переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), сообщил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ПЗРК Stinger The National Guard

Он указал, что в ходе наступления ВС России, ДНР и ЛНР захвачено большое количество переносных зенитных ракетных комплексов различных типов.

«Так, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла». Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами. В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы», — рассказал Конашенков

«Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам.

Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях», — отметил официальный представитель Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят военную операцию по денацификации Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии граждане, принимающие беженцев, получат субсидии