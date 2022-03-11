Оттава, , 22:16 — REGNUM В Канаде за февраль значительно увеличилось количество рабочих мест, превзойдя ожидания аналитиков и компенсировав январское снижение. При этом уровень безработицы впервые опустился ниже допандемических показателей, сообщает 11 марта Reuters со ссылкой на данные статистического управления страны.

Флаг Канады

Канадская экономика создала еще 336 600 рабочих мест, что превышает прогнозы аналитиков, обещавших 160 тысяч новых вакансий. На фоне снятия коронавирусных ограничений уровень безработицы в стране упал до 5,5%, что является самым низким показателем с мая 2019 года.

Количество отработанных часов увеличилось на 3,6%, что превышает данные за февраль 2020 года, а средняя почасовая заработная плата выросла на 3,3%. Таким образом, уровень занятости в Канаде поднялся на 1,9% выше допандемического уровня.