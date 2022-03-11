Вологда, , 21:44 — REGNUM Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил об уходе из Instagram из-за антироссийских заявлений компании Meta.

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«Агрессия в отношении россиян и призыв к убийству, которые теперь беспрепятственно и с одобрения Мета будет размещаться на страницах в Instagram, ничто иное, как проявление экстремизма. И мы не должны терпеть подобное отношение. Поэтому прощаемся с Instagram, увидимся в других сетях», — написал градоначальник.

Отметим, что Сергей Воропанов — активный пользователь соцсетей. В Instagram у чиновника 14,6 тысяч подписчиков, «Вконтакте» — более 20 тысяч. Самый популярный аккаунт мэра — в TikTok — на него подписаны 114,8 тысяч пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об уходе из Instagram заявил губернатор Вологодчины.