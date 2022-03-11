Бишкек, , 21:44 — REGNUM Несправедливо то, что сотрудникам национального банка Киргизии выдают кредиты по сверхнизкой ставке — 2% годовых. Об этом заявил депутат Женишбек Токторбаев на заседании республиканского парламента сегодня, 11 марта.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

По словам народного избранника, работники нацбанка «не особенные», а потому не должны иметь таких больших льгот.

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«Работающие больше пяти лет сотрудники НБКР получают беспроцентные ссуды. Так не должно быть. Вы должны как все остальные граждане брать кредиты под 25% — 30% годовых», — подчеркнул он.

В ответ на это заместитель председателя национального банка Манас Жакыпов сообщил, что работникам НБКР кредитные займы выдаются не под 2%, как утверждает депутат, а под 5% годовых.

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