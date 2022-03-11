Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Потребительские настроения американцев с приходом марта упали сильнее, чем ожидалось, на фоне рекордно высоких цен на бензин, сообщает 11 марта Reuters.

Кофе на вынос в торговом комплексе Дарья Драй © ИА REGNUM

Индекс потребительского настроения, падая третий месяц подряд, опустился почти до 11-летнего минимума, посчитали эксперты из Мичиганского университета. При этом 24% респондентов упомянули конфликт на Украине, отвечая на вопрос об экономических перспективах.

В первой половине марта предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 59,7, что является самым низким показателем с сентября 2011 года. В феврале цифра остановилась на 62,8. При этом опрошенные агентством Reuters экономисты прогнозировали падение индекса до 61,4.

Отметим, что индекс потребительского доверия Conference Board, который оценивает в основном рынок труда, остается значительно выше, чем минимальные показатели пандемии COVID-19.

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