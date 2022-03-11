Триест, Италия, 11 марта, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Сотни машин выстроились в очереди на АЗС у границы Италии и Словении, передают местные СМИ в пятницу, 11 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

На словенских АЗС можно купить бензин и дизель по 1,6−1,7 евро за литр, в Италии цена превышает 2 евро за литр (на большинстве АЗС — более 2,2 евро за литр).

Столь заметная разница в цене объясняется разницей в акцизной политике, объясняют экономисты.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.