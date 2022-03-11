Екатеринбург, 11 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. В Свердловской области возросло число случаев массовых рассылок о ложных террористических угрозах и о другой недостоверной информации. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Массовые рассылки сообщений и телефонные звонки активно стали использоваться для распространения фейков. В качестве главного тактического приёма неизвестные используют так называемый «телефон горячей линии для родственников российских солдат и офицеров», а также новостные каналы в социальных сетях и мессенджерах. Основным их предназначением является сбор информации о российских военнослужащих.

Органы безопасности рекомендуют гражданам не поддаваться на провокации, исходящие от иностранных спецслужб. Также важно соблюдать бдительность при общении по телефону с представителями разных структур.