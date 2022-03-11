Москва, 11 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Мнение молодёжи о важных для страны событиях нужно целенаправленно формировать. Это должно делать государство. Когда этого не происходит, молодёжь воспитывается на других «идеалах».

Уильям Блейк. «Ангелы Добра и Зла»

В своей статье «За» что и «Против» чего?» член СПЧ, президент Фонда противодействию организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский, комментируя новость о том, что Санкт-Петербургский государственный университет подготовил приказы об отчислении студентов, которые были задержаны на несанкционированных антивоенных митингах, пишет:

«Ах! Надо как-то помочь бедным детям! Ах! Им запрещают иметь собственное мнение! «

Автор статьи подчёркивает, что на митингах эти активисты заявляли, что они «против войны». Он задаёт вопрос этим молодым людям, «за» что тогда они выступают?

Евгений Мысловский «Как принято сейчас говорить — включите мозги! А за одно включите мозги и те, от которых зависит наполнение знаниями молодых умов. Исключить из вузов за «крамольные высказывания и действия» немудрено. Но почему вдруг появилась эта «крамола» у молодёжи? Кто виноват в том, что на протяжении восьми лет от внимания молодёжи скрывалась жёсткая правда убийств на Донбассе? Что по каналам так любимого ими ютуба или дзена не показывали якобы из-за соображений гуманности трупы убитых и искалеченных детей и взрослых?»

Он подчёркивает, что в России так построена система освящения событий, что официальные заявления до сих пор «не увязывали с десятками тысяч погибших от артиллерийских обстрелах совершенно мирных граждан-обывателей».

Евгений Мысловский «Так, проскочит «сквозная» и не очень внятная информация и всё… Почему у нас «Аллея ангелов» из города Донецка не имеет широкой аудитории? Где те взрослые и «мудрые» люди, которые так берегли «неокрепшую психику» «онижедети» от жёсткой реальности подлой войны новорожденных укронацистов с обычными людьми и одновременно допускали в ту же самую «неокрепшую психику» самые варварские и ублюдочные ролики псевдоблогеров, не только развращающих нравы, но и открыто воспевающих убийц?»

Он напомнил, что в России не привлечены к ответственности те чиновники, «которые разрешали устраивать пышные похороны бандитам, погибшим в своих разборках и организовывать им некрополи в самых престижных местах», как это сделано в Екатеринбурге.

Евгений Мысловский «Кто у нас в России отвечает за то, что сотрудников правоохранительных органов демонизируют чуть ли не в каждом телесериале, и наоборот, героизируют бандитов-отморозков? Почему у нас только по очень торжественным дням поминают подлинных Героев, отдавших свои жизни за нашу Родину? Почему «Аллеи героев» есть только на единичных кладбищах, в частности, на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе? И почему до сегодняшнего дня отсутствует доступный Пантеон Героям, погибшим на боевом посту?»

Автор статьи призвал вместо приказов об отчислении «крамольщиков» из вузов знакомить этих молодых людей с подлинными причинами спецоперации по денацификации, которую ВС РФ проводят на Украине. И после этого пусть они делают свой выбор — «за» кого они.

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