В СПЧ прокомментировали меры СПбГУ против участников антивоенных митингов
Москва, 11 марта, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Мнение молодёжи о важных для страны событиях нужно целенаправленно формировать. Это должно делать государство. Когда этого не происходит, молодёжь воспитывается на других «идеалах».
В своей статье «За» что и «Против» чего?» член СПЧ, президент Фонда противодействию организованной преступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский, комментируя новость о том, что Санкт-Петербургский государственный университет подготовил приказы об отчислении студентов, которые были задержаны на несанкционированных антивоенных митингах, пишет:
Автор статьи подчёркивает, что на митингах эти активисты заявляли, что они «против войны». Он задаёт вопрос этим молодым людям, «за» что тогда они выступают?
Он подчёркивает, что в России так построена система освящения событий, что официальные заявления до сих пор «не увязывали с десятками тысяч погибших от артиллерийских обстрелах совершенно мирных граждан-обывателей».
Он напомнил, что в России не привлечены к ответственности те чиновники, «которые разрешали устраивать пышные похороны бандитам, погибшим в своих разборках и организовывать им некрополи в самых престижных местах», как это сделано в Екатеринбурге.
Автор статьи призвал вместо приказов об отчислении «крамольщиков» из вузов знакомить этих молодых людей с подлинными причинами спецоперации по денацификации, которую ВС РФ проводят на Украине. И после этого пусть они делают свой выбор — «за» кого они.
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