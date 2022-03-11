Бишкек, , 21:26 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров поручил правительству разработать законопроект о «золотом паспорте», предусматривающем упрощенный порядок получения гражданства. Об этом стало известно в ходе совещания в Министерстве экономики сегодня, 11 марта.

Паспорт Киргизии Sheremetievo-pulkov

По словам министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, в качестве одной из мер по борьбе с экономическим кризисом запланирована конвертация части пакета кредитного портфеля.

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Высокопоставленный чиновник утверждает, что это позволит снизить риски для отечественных товаропроизводителей.

Также он сообщил, что Минэкономики разработало ряд краткосрочных мер, направленных на обеспечение внутреннего рынка страны товарами и услугами, чтобы исключить возникновение дефицита по основным видам продукции.

«План предполагает меры по поддержке отечественных товаропроизводителей по поиску альтернативных маршрутов поставок, по проведению переговоров с основными странами-партнерами по вопросам поставок, и ряд бюджетно-финансовых мер, направленных на поддержание стабилизации ситуации в экономике», — резюмировал глава ведомства.

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