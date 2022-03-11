Бишкек, , 21:25 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты попросили заместителя председателя национального банка Манаса Жакыпова озвучить размер заработной платы, которую он получает на этой должности.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

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По словам Жакыпова, ежемесячно ему начисляют 108 тысяч сомов (126 тысяч рублей по текущему курсу), а после вычета всех налогов и отчислений в социальный фонд он получает на руки около 87 тысяч сомов (101 тысячу рублей).

В ответ на это депутат Кундузбек Сулайманов заявил, что из-за высоких зарплат у руководства нацбанка не возникает необходимость брать кредиты, а потому они не задумываются о необходимости снизить процентные ставки по займам для населения и бизнеса.

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