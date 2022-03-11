Осло, 11 марта 2022, 21:17 — REGNUM Норвежская певица Sigrid (Сигрид Раабе) в своих социальных сетях анонсировала предстоящий второй альбом How To Let Go. Об этом стало известно 11 марта.

Певица Sigrid
Певица Sigrid
NME

Сигрид анонсировала свой второй альбом How To Let Go, в который войдет ее последний сингл It Gets Dark, а также прошлогодние Burning Bridges и Mirror. «Настало время альбомов, мой второй альбом How To Let Go выйдет 6 мая», — написала певица в своем Twitter-аккаунте. «Я пыталась научиться отпускать вещи, не всегда легко, но у меня получается! Создание этого альбома было абсолютной радостью, и я не могу дождаться, когда вы его услышите!»

How To Let Go последует за ее дебютным альбомом 2019 года Sucker Punch.

Читайте ранее в этом сюжете: Аланис Мориссетт выпустила новый сингл Olive Branch